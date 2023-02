DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MOBILFUNKKONZERNE - Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer hat offenbar härtere Konkurrenz für die großen Telekomkonzerne verhindert. Interne Dokumente deuten auf einen fragwürdigen Deal hin, bei dem er sich von den Unternehmen im Gegenzug eine bessere Mobilfunkversorgung auf dem Land erhoffte. Um sein Ziel zu erreichen, setzte Scheuers Ministerium offenbar die formal unabhängige Bundesnetzagentur unter Druck, um die Neuauflage einer sogenannten Diensteanbieterverpflichtung zu vermeiden, die kleineren Anbietern wie 1&1 oder Freenet einen zuverlässigen Zugang zu den Netzen von Deutscher Telekom oder Vodafone ermöglicht hätte. (Handelsblatt)

TESLA - Tesla zögert seine Pläne zur Herstellung kompletter Batterien in Deutschland hinaus. Eigentlich sollten in Grünheide nicht nur Elektroautos gebaut werden, sondern auch die Batterien dafür. Doch damit will der Konzern offenbar noch länger warten - und stattdessen erstmal seine Kapazitäten in den USA ausbauen. Die Steuererleichterungen des Inflation Reduction Acts (IRA) hätten die Pläne beeinflusst - und zwar insofern, "dass der Fokus der Zellfertigung auf den Fertigungsstätten in den USA liegt", teilt Tesla mit. Das bedeute nicht, dass Tesla die Pläne in Deutschland aufgebe, schreibt das Unternehmen. Stattdessen gehe es darum, "zu priorisieren." (Süddeutsche Zeitung)

TOYOTA - Der Autohersteller hat 68.000 gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern in Japan die höchsten Lohnerhöhungen seit etwa zwei Jahrzehnten gewährt und damit die Kampagne von Premierminister Fumio Kishida für Löhne zur Deckung der steigenden Lebenshaltungskosten unterstützt. (Financial Times)

PHILIP MORRIS - Philip Morris International hat zugegeben, dass es sein Geschäft in Russland "lieber behalten" würde, als es zu den strengen Bedingungen des Kremls zu verkaufen. Dies verdeutlicht die Herausforderungen für Unternehmen, die versuchen, das Land zu verlassen, ohne einen großen finanziellen Schaden hinzunehmen. Chief Executive Jacek Olczak sagte der Financial Times, dass der Tabakkonzern, der Marlboro-Zigaretten außerhalb der USA vertreibt, mit mindestens drei "ernsthaften" potenziellen Käufern im Gespräch gewesen sei, aber "die Gespräche sind ins Stocken geraten, weil niemand weiß, wie es funktionieren kann". (Financial Times)

HEINEKEN - Bill Gates hat eine Minderheitsbeteiligung an der Heineken Holding NV, dem Hauptaktionär der zweitgrößten Brauerei der Welt, für rund 902 Millionen Dollar erworben. Der Microsoft-Gründer erwarb 3,8 Prozent der Heineken Holding, wie aus einem Bericht der niederländischen Aufsichtsbehörde AFM hervorgeht. Er kaufte 6,65 Millionen Aktien der Heineken Holding selbst und weitere 4,18 Millionen Aktien über den Bill & Melinda Gates Foundation Trust. (Börsen-Zeitung)

VOLOCOPTER - Das baden-württembergische Flugtaxi-Start-up Volocopter macht bei seinen Vorbereitungen für den Beginn des Flugbetriebs in verschiedenen Auslandsmärkten Fortschritte. Nachdem das Unternehmen seinen internationalen Investorenkreis erst im November um die Hongkonger Wagniskapitalgesellschaft Gly Capital und um den Entwickler des saudischen Planstadt-Projekts Neom erweitert hatte, gab es nun die Beteiligung des japanischen Handelsunternehmens Sumitomo Corporation an der Series-E-Finanzierungsrunde der Firma bekannt. Darüber hinaus habe man eine Zusage für die gleichzeitige Zulassung des elektrischen Flugtaxi-Modells Volocity von der japanischen Zivilluftfahrtbehörde JCAB und von der EU-Flugsicherheitsbehörde EASA erhalten. (Börsen-Zeitung)

DOCONOMY - Der in Climate Tech verankerte schwedische Bankendienstleister Doconomy stärkt sein Datengeschäft mit dem Erwerb von Dreams Technology. Mit dieser Akquisition könne man eine ganzheitliche Lösung anbieten, die einen Schub in der Finanzindustrie zur Bekämpfung des Klimawandels auslösen könne, so Doconomy-Chef Mathias Wikström. (Börsen-Zeitung)

