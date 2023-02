The following instruments on XETRA do have their first trading 23.02.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.02.2023Aktien1 US5494981039 Lucid Group Inc.2 US67075A1060 Nuveen Preferred & Income Term Fund3 BMG7947V1211 Seacrest Petroleo Bermuda Ltd.4 CA0029381088 Aben Minerals Ltd.5 US0310942042 Amesite Inc.6 US29667K5048 Esports Entertainment Group Inc.Anleihen/ETF1 XS2583644146 ORIX Corp.2 XS2592301365 Tesco Corporate Treasury Services PLC3 NZIBDDT021C7 International Bank for Reconstruction and Development4 XS2592088236 Roche Finance Europe B.V.5 ES0413860836 Banco de Sabadell S.A.6 US209111GE76 Consolidated Edison Co. of New York Inc.7 DE000DD5A2F2 DZ BANK AG8 DE000LB3N572 Landesbank Baden-Württemberg9 FR001400G6E6 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale10 NL0015001BV1 Nationale-Nederlanden Bank N.V.11 XS2592088400 Roche Finance Europe B.V.12 ES0000012L60 Spanien, Königreich13 DE000HLB7DG1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB7CP4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB7CN9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 IE000LSRKCB4 Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF17 IE000EPX8KB7 Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF