Wacker Chemie war am Mittwoch die mit Abstand stärkste Aktie des MDAX in einem wackligen Gesamtmarkt. Kein Wunder, denn gleich zwei Analysten hoben ihr Kursziel deutlich an - und ihre Argumente haben etwas für sich. Und die Charttechnik? Die Bullen arbeiten dran!

Den vollständigen Artikel lesen ...