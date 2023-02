Nach ein paar Schwierigkeiten kann der DAX heute wieder einen Anlauf auf die 15.500 Punkte nehmen. Zudem stehen Infos rund um SAP und Quartalszahlen von Nvidia und Deutsche Telekom im Fokus. In Erwartung weiterer Firmenbilanzen ist die Stimmung am deutschen Aktienmarkt zunächst freundlich. Am Donnerstag wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Mittwoch hatte er kaum verändert bei 15.399 Punkten geschlossen. ...

