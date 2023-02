Um sieben Uhr am Donnerstag legte die Telekom Quartalszahlen vor. Doch vor dem Börsenstart zeigt sich die Aktie noch unentschlossen, in welche Richtung es gehen soll. Was also brachten die Zahlen und wie geht es weiter? Die Deutsche Telekom hat eine beeindruckende Rallye hinter sich und legte auf Sicht eines Jahres um mehr als 25 Prozent zu. Zudem konnte die historische Marke von 20 Euro übersprungen werden, eine Grenze, an der die Aktie für über ...

