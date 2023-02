DAX testet erneut erfolgreich den Support. Kommt es zum Kaufsignal nach den Nvidia-Zahlen gestern? Erste Trading-Ideen 23.02.2023 Buy the Dip funktioniert im DAX weiterhin Das Thema "Buy the Dip" hatten wir am Freitag am Markt sehr deutlich gesehen und auch am Dienstag noch einmal mit einem Trade and er 15.300 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...