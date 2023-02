EQS-News: InVision AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

InVision AG legt vorläufige Zahlen 2022 vor



23.02.2023

Düsseldorf, 23. Februar 2023 - Gemäß vorläufiger Zahlen verzeichnete die InVision AG (ISIN: DE0005859698) im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtumsatz von 14,464 Millionen Euro (2021: 13,691 Mio. Euro). Aufgrund des planmäßigen Personalausbaus sank das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) auf minus 3,097 Millionen Euro (2021: minus 0,737 Mio. Euro).



Im Geschäftsjahr 2022 betrug der operative Cashflow minus 2,513 Millionen Euro (2021: minus 0,577 Mio. Euro). Zum 31. Dezember 2022 stiegen die liquiden Mittel auf 6,489 Millionen Euro an (31. Dezember 2021: 6,338 Mio. Euro). Damit ist die Gesellschaft für die weitere Entwicklung solide finanziert.



Der vollständige Jahresbericht 2022 steht ab dem 30. März 2023 auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung: www.ivx.com/investors.



Über InVision:

Seit 1995 hilft InVision ihren Kunden, die Produktivität und Qualität der Arbeit zu steigern und die Kosten zu senken. Zur InVision-Gruppe gehören die Marken injixo, eine Cloud-Software zum Workforce Management für Contactcenter, und The Call Center School, ein Cloud-Learning-Angebot für Contactcenter-Profis. Die InVision AG (IVX) ist im Prime Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Weitere Informationen unter: www.ivx.com



Kontakt:

InVision AG

Investor Relations

Jutta Handlanger

Speditionstraße 5

40221 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211 781-781-66

E-Mail: ir@invision.de

