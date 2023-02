Unterföhring (ots) -Edda ist 81 Jahre und kommt aus Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein. Die Rentnerin ist ausgebildete Schauspielerin und die bislang älteste Kandidatin in der SAT.1-Gameshow "99 - Eine:r schlägt sie alle!", die am Montag, 27. Februar, um 20:15 Uhr in die dritte Staffel geht. Warum sie sich beworben hat? Edda: "Ich möchte den Leuten zeigen, dass wir Oldies auch noch an Neuem interessiert und fit sind." Zusammen mit 99 weiteren Kandidat:innen tritt Edda in 99 verrückten, spannenden und herausfordernden Spielen an. Und für sie alle gilt nur eine Regel, um am Ende als Sieger:in hervorzugehen: Sei niemals der oder die Letzte.Bereits im allerersten Spiel geht's für die 100 Kandida:innen um die Feder! Wer schafft es, aus einem Haufen Kissen eine von insgesamt 99 roten Federn zu ergattern? Wer schafft es, in 99 Spielrunden nicht ein einziges Mal der oder die Letzte zu sein und im finalen 99. Spiel, 99.000 Euro zu gewinnen?Melissa Khalaj und Florian Schmidt-Sommerfeld moderieren und kommentieren "99 - Eine:r schlägt sie alle!". Produziert wird die Show von Fabiola.Alle 100 Teilnehmer:innen, alphabetisch sortiert nach ihren Wohnorten:Hyung-Jin (49) aus Alpen, Jörg (52) aus Arnsberg, Dominik (37) aus Ascheberg, Elisabeth (34) aus Bad Laer, Felix (36) aus Bad Oeynhausen, Wayne (31) aus Bad Pyrmont, Sladjana (42) aus Bayreuth, Mandy (32) aus Berlin, Khulan (24) aus Berlin, Abdallah (36) aus Berlin, Tobias (33) aus Biberach, Dominik Arthur (27) aus Biebergemünd, Konstantinas (32) aus Biessenhofen, Manuela (54) aus Bodenfelde, Jonas (25) aus Brakel, Heiner (62) aus Bremen, Marko (41) aus Chemnitz, Kevin (30) aus Chemnitz, Nina (26) aus Danndorf, Sören (23) aus Dersum, Thomas (52) aus Dessau-Roßlau, Marius (23) aus Dornstadt, Sandra (48) aus Dortmund, Feier (19) aus Dortmund, Tim (26) aus Dortmund, Caroline (35) aus Dresden, Marcel (31) aus Duisburg, Andrea (41) aus Dunningen, Calvin (24) aus Düsseldorf, Bruno (63) aus Elze, Kevin (31) aus Erftstadt, Daniela (57) aus Essen, Carsten (46) aus Euskirchen, Sara (27) aus Frankfurt am Main, Bettina (44) aus Freilassing, Kristine (51) aus Frettenheim, Helen (32) aus Georgsmarienhütte, Nour (23) aus Gießen, Jeanie (22) aus Göppingen, Lara (24) aus Gronau, Robert (49) aus Gundelfingen, Nadia (39) aus Hamburg, Hang (30) aus Hamburg, Ruby (26) aus Hamburg, Luzie (25) aus Hamburg, Jimmy (41) aus Hamburg, Matthias (31) aus Hamm, Emily (19) aus Hattingen, Alicia (18) aus Hessisch Oldendorf, Jona (23) aus Hessisch Oldendorf, Dietmar (64) aus Hochheim am Main, Noelia (27) aus Holzwickede, David (28) aus Hamburg, Michael (57) aus Idstedt, Christian (51) aus Irschenberg, Edda (81) aus Kaltenkirchen, Angelina (28) aus Kaltenkirchen, Yannick (27) aus Karlsruhe, Cedric (22) aus Karlsruhe, Daniela (50) aus Köln, Ada (40) aus Köln, Melanie (38) aus Köln, Marko (42) aus Köln, Vanessa (25) aus Leipzig, Pascal (29) aus Leipzig, Marisa (23) aus Leutenbach, Frank (61) aus Lüdenscheid, Uwe (54) aus Marburg, Yvonne (41) aus Marl, Markus (51) aus Mülheim-Kärlich, Amelie (20) aus München, Christopher (30) aus München, Natalja (59) aus Neuenmarkt, Christine (62) aus Neuenmarkt, Melina (26) aus Nienburg/Weser, Johanna (19) aus Norderstedt, Anna (62) aus Obertshausen, Patrick (33) aus Ochsenhausen, Cinzia Cara (27) aus Oschersleben, Alexander (23) aus Ottobrunn, Birgit (51) aus Rahden, Oliver (52) aus Rahden, Maciej (32) aus Ratingen, Alfred (61) aus Reinsfeld, Timo (36) aus Rheda-Wiedenbrück, Metin (23) aus Roßdorf, Daniel (19) aus Schäftlarn, Murat (38) aus Schiffdorf, Henning (59) aus Starnberg, Carina (27) aus Trier, Maikel (31) aus Umpferstedt, Alpha (24) aus Unterföhring, Beatrice (46) aus Voerde (Niederrhein), Martina (34) aus Wedel, Thorsten (29) aus Wesel, Sascha (45) aus Wiesbaden, Hakan (43) aus Wiesbaden, Mandy (38) aus Willich, Nadja (23) aus Winnenden, Marie (21) aus Wuppertal."99 - Eine:r schlägt sie alle!" - fünf Folgen ab Montag, 27. Februar 2023, immer 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Hashtag zur Show: #99EinerschlägtsieallePressekontakt:Tina LandCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192email: tina.land@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea. werner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5447910