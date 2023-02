Hannover (www.anleihencheck.de) - Der italienische Covered Bond-Markt gehört im EUR-Benchmarksegment zweifelsohne zu den etablierten Jurisdiktionen, so Stefan Rahaus von der NORD/LB.Das zurückgegangene EUR-Benchmark Emissionsvolumen in den vergangenen drei Jahren würden die Analysten der NORD/LB auf Sonderfaktoren zurückführen. So habe die EZB günstige Liquidität bereitgestellt und seit Juli 2022 stünden noch Details zur praktischen Umsetzung der EU Covered Bond-Richtlinie aus. Die Analysten der NORD/LB würden für 2023 im EUR-Benchmarksegment bei Fälligkeiten in Höhe von EUR 7,3 Mrd. ein Neuemissionsvolumen aus Italien in Höhe von EUR 9,0 Mrd. erwarten, woraus sich ein Nettoneuangebot von EUR 1,7 Mrd. ergebe. Die Verzögerungen bei der praktischen Umsetzung der regulatorischen Vorgaben unterstützen unsere Erwartung eines positiven Nettoangebots, so die Analysten der NORD/LB. (Ausgabe 7 vom 22.02.2023) (23.02.2023/alc/a/a) ...

