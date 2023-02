Tesla hat seinen neuen Engineering-Hauptsitz in Kalifornien eröffnet. Was früher der Hauptsitz von Hewlett-Packard war, ist jetzt die Heimat der Tesla-Ingenieure. Tesla will sich dort insbesondere auf die Einstellung von Ingenieuren in den Bereichen Forschung und Entwicklung und künstlicher Intelligenz konzentrieren. Ziel ist es, die Produktion von autonomen Fahrzeugen und Robotern zu beschleunigen. ...

