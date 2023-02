Etwa zwei Monate später als geplant sind nun die ersten Genesis Electrified GV70 im Hyundai-Werk in Alabama vom Band gerollt. Es ist das erste Mal, dass ein Genesis-Modell in den USA gebaut wird - oder überhaupt außerhalb von Südkorea. Der Grund dafür ist der U.S. Inflation Reduction Act. Demnach erhalten U.S.-Käufer beim Erwerb eines Elektrofahrzeugs eine Steuergutschrift von bis zu 7.500 Dollar. ...

