Nvidia konnte die Börse nachbörslich positiv überraschen. Das 4. Fiskalquartal fiel wie erwartet schwach aus, aber für das laufende Quartal signalisierte das Unternehmen eine Wende. eBay erlebte ein schwaches 4. Quartal. Und warnte, dass die Nachfrageschwäche im 1. Halbjahr anhalten soll. Die erste Entlassungswelle bei Meta reicht nicht aus. Mark Zuckerberg legt noch einmal die Axt an und will Tausende von Managementstellen streichen.Der asiatische Aktienhandel entwickelt sich am Donnerstag während der Sitzung durchwachsen. Die größten ...

