An der Wall Street war am Mittwoch die Veröffentlichung der Protokolle zur jüngsten Fed-Sitzung das dominierende Thema. Bis auf wenige Ausnahmen hatten dabei fast alle zuständigen Fed-Mitglieder für einen "kleinen" Zinsschritt von 0,25 % bei der letzten Zinserhöhung am 1. Februar plädiert. Eine Pause bei den kommenden Zinserhöhungen war allerdings kein Thema auf der Sitzung gewesen. Insofern hielten sich die Auswirkungen der Protokolle in kurstechnischer Hinsicht gestern in Grenzen: Der Dow Jones schloss 0,26 % tiefer bei 33.045 Punkten, während der S6P 500 um 0,16 % auf 3.991 Punkte nachgab. Der zinssensible Nasdaq 100 konnte dagegen den Handel mit einem Plus von 0,05 % bei 12.066 Punkten beenden. Heute werden in den USA die Zahlen für die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) veröffentlicht. Zuvor gibt die Eurostat in die endgültige Januar-Inflationsrate für die Eurozone bekannt (11 Uhr). Der Dax eröffnete heute Morgen den Handel mit einem moderaten Plus von 0,35 % bei 15.453 Punkten.



Ihre Bernecker Börsenkompass Redaktion / www.bernecker-boersenkompass.de



