Erstes Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in diesem Jahr: Deutschland - Peru ist am Samstag, 25. März 2023, 20.45 Uhr, bei "sportstudio live" im ZDF und in der ZDFmediathek zu sehen. Ab 20.15 Uhr startet die ZDF-Berichterstattung aus der Arena in Mainz.Für das DFB-Team von Bundestrainer Hansi Flick beginnt mit dem Länderspiel gegen Peru bereits die lange Vorbereitung auf die Heim-EM 2024. Bis zum Start des Turniers am 14. Juni 2024 absolviert die deutsche Nationalmannschaft ausschließlich Test-Länderspiele: Als Gastgeber für die EM gesetzt, stehen keine Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft im kommenden Jahr an. Und für das Finalturnier der Nations League im Sommer 2023 konnte sich das DFB-Team im vergangenen Jahr nicht qualifizieren.Nach dem WM-Vorrundenaus in Katar wollen der Bundestrainer und der neue Sportdirektor der DFB-Elf, Rudi Völler, die ersten beiden Länderspiele des Jahres - gegen Peru in Mainz und drei Tage später in Köln gegen Belgien - für einen Neustart nutzen, der Hoffnung machen soll auf ein Sommermärchen 2.0 im kommenden Jahr.