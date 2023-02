Defama kündigt eine Anhebung der Dividende an. Das Einzelhandelsimmobilien-Unternehmen aus Berlin will für das Geschäftsjahr 2022 je Defama Aktie eine Dividende von 0,54 Euro zahlen - 3 Cent mehr als für das vorangegangene Geschäftsjahr. Man vollziehe damit damit die 8. Dividendenerhöhung in Folge, so Defama am Donnerstag. Das Jahr 2022 schließt die ...

