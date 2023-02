Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Der DAX sei im Januar um 8,7% gestiegen. Der MDAX habe um 14,7% zugelegt, der SDAX um 9,5%. Nachdem die Renditen im Dezember 2022 nach den auf der Sitzung des EZB-Rats vom Dezember 2022 auf restriktive Geldpolitik deutenden Kommentaren stark angestiegen seien, habe sich das Blatt Anfang Januar 2023 gewendet. Offenbar werde das bereits hohe Renditeniveau von den Märkten als ausreichend angesehen, um eine dauerhafte Wirkung gegen eine höhere Inflation zu entfalten. Die letzten europäischen Inflationsdaten hätten zwar immer noch einen Anstieg gezeigt, aber mit rückläufiger Tendenz, was man als Signal werten könnte, dass die Teuerung ihren Höchststand erreicht habe. ...

