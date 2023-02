Paion beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund fünfzehn Prozent aus. Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund vierundzwanzig Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 0,90 EUR liegt der Hochpunkt. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Anleger, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...