Mit kostenlosen Gasanschlüssen für das Volk, Steuergeschenken für Unternehmen und Investitionsappellen an die heimische Wirtschaftselite will Präsident Wladimir Putin den Krieg nicht nur gegen das "Kiewer Regime", wie er die Ukraine nennt, gewinnen - zentral ist ihn auch, den Krieg in Russland selbst zu gewinnen! Das sind mit den Schuldzuweisungen an den Westen zentrale Instrumente, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...