USU Software gewinnt einen Auftrag in den Niederlanden. Auftraggeber des Unternehmens aus Möglingen ist die Parnassia Groep mit Hauptsitz in Den Haag. Diese habe "USU mit dem Liferay-basierten Betrieb, der Weiterentwicklung und Migration auf die neueste Liferay-Version DXP 7.4 für ihre etwa 30 Websites beauftragt", melden die Süddeutschen am Donnerstag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...