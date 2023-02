Während die Indizes in Asien und an der Wall Street ihre Kursgewinne seit dem Jahreswechsel fast vollständig wieder abgegeben haben, kann der Deutsche Aktienindex immer noch ein Plus von zehn Prozent vorweisen. Der Markt bleibt standhaft in seinem Seitwärtskanal, alle Tests der unteren Begrenzung bei 15.250 Punkten verliefen bislang erfolgreich. Wir stellen den Marktkommentar von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...