Hamburg (ots) -Die GartenHaus GmbH, eine Tochter der YDEON Gruppe, wurde für gleich drei eigene Produktserien als "Lösung des Jahres 2023" für innovative Gartengestaltung ausgezeichnet. Den begehrten Preis im Rahmen des Wettbewerbs "Gärten des Jahres 2023" des Callwey Verlags erhielt das Unternehmen für die "FinnTherm Badefass Serie Stockholm", die Gartenhäuser "Clockhouse" der Eigenmarke Alpholz sowie für die FinnTherm Fass-Sauna "ScandiCube Wave".Bereits zum wiederholen Male konnte sich die GartenHaus GmbH über die Auszeichnung seiner Eigenmarken freuen: Nachdem 2020 die "FinnTherm Fass-Sauna Sam" prämiert wurde, erhielten zuletzt 2022 das "Gewächshaus Amalie" der Eigenmarke Terrando, das "Gerätehaus QB" von GartenTiger sowie der "Pool Modell X1" der Marke PoolCrew die Ehrung.Sebastian Arendt, Geschäftsführer der GartenHaus GmbH: "Wir investieren viel in die Entwicklung unserer Eigenmarken und Produkte, achten dabei auf hohe Qualität bei einzigartigem Design. Das wir damit richtig liegen, zeigt uns dieser Award-Gewinn."Über Gärten des Jahres 2023Der Callwey Verlag lobte zum achten Mal gemeinsam mit ihren Partnern BGL Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V., bdla Bund Deutscher Landschaftsarchitekten, BSLA - Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen, DGGL Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e.V., GaLaBau Verband Österreich, Jardin Suisse - GaLaBau-Verband der Schweiz, ÖGLA Österreichische Gesellschaft für Landschaftsarchitektur, Garpa, Baum & Bonheur - Die Lappen Baumschule, Giardina und Schloss Dyck sowie der Callwey Verlag und die Medienpartner Garten + Landschaft mit der Plattform New Monday, Mein schöner Garten, GÄRTEN und Gartenpraxis, den Wettbewerb GÄRTEN DES JAHRES aus und suchten die besten von Landschaftsarchitekten / Garten- und Landschaftsbauern gestalteten Privatgärten im deutschsprachigen Raum. Die Jury erkor 50 Projekte und benannte aus diesen einen Preisträger und fünf Anerkennungen. Dabei wurde Wert auf ganzheitliche Konzepte gelegt, die den Garten auf individuelle Weise zum erweiterten Wohn- und Genussraum des Nutzers werden lassen. Es sollte eine starke Idee dahinterstecken, der sich Pflanzen, Materialien, Produkte etc. unterordnen.Über YDEONDie YDEON Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg vereint die Unternehmen GartenHaus GmbH, Polhus und OutdoorToys unter einem Dach. Mit über 20 Online-Shops in u.a. Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Frankreich, Großbritannien sowie in Norwegen, Schweden und Finnland ist sie Europas führende digitale Plattform für alle Gartenprojekte. Das Unternehmen realisiert für derzeit mehr als 200.000 Kunden komplett digitale Projekte mit den Schwerpunkten Gartenhäuser, Saunen, Pools, Carports, Gewächshäuser, Terrassenüberdachungen, Kinderspielgeräte und vieles mehr. Entweder als Selbstbau-Projekt oder als Full-Service-Anbieter mit Projektbetreuung und Beratung vom Bauantrag bis zur Montage und späteren Wartung und Pflege der Produkte. Das Sortiment umfasst dabei über 30.000 Artikel aus über 20 Marken. Die Gruppe beschäftigt mehr als 250 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter www.ydeon.com.