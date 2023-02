München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel sind Indexänderungen eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Anleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Die Entscheidung von Linde, den DAX zu verlassen, habe in der Finanzwelt für Aufregung gesorgt. Der DAX verliere damit sein wertvollstes Unternehmen. Die Commerzbank, welche nach ihrem Abstieg aus dem DAX im Jahr 2018 erfolgreich umstrukturiert worden sei und ihre Gewinne stark gesteigert habe, kehre nun wieder zurück in die oberste deutsche Börsenliga. Der Rückzug von Linde beeinflusse zudem auch die Zusammensetzung anderer europäischer Leitindices, wie dem STOXX Europe 50 und dem EURO STOXX 50, was wiederum Fonds und ETFs zum Handeln zwinge. ...

