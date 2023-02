In China kommen Natrium-Ionen-Batterien erstmals in einem Elektroauto zum Einsatz - zumindest testweise. Der bislang eher unbekannte Batteriehersteller Hina Battery hat drei Natrium-Ionen-Batteriezelltypen vorgestellt und eine Partnerschaft mit dem Autokonzern JAC angekündigt - es gibt auch eine deutsche Beteiligung an dem Projekt. Hina Battery und Sehol - eine Joint-Venture-Marke von JAC und Volkswagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...