Vattenfall und die Stromma Group arbeiten gemeinsam an der Elektrifizierung von Ausflugsbooten. Ganz oben auf der Liste stehen die Grachtenboote in Amsterdam. Denn dort muss die komplette Flotte bis 2025 mit emissionsfrei werden. Vattenfall liefert nach eigenen Angaben das Batteriesystem für die Elektrifizierung, so wie auch den fossilfreien Strom für das Projekt in Amsterdam. "Unser ‚Power-as-a-Service'-Konzept ...

Den vollständigen Artikel lesen ...