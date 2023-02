(shareribs.com) Chicago 23.02.2023 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel fester. Die Marktteilnehmer erwarten neue Ernteschätzungen. In den USA veranstaltet das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag und Freitag das Outlook Forum. In diesem Rahmen werden erste Schätzungen zum Anbau und zur Ernte der wichtigsten US-Agrarprodukte in diesem Jahr erwartet. ...

