Der mehrmals tägliche Pieks in den Finger könnte Menschen mit Diabetes bald erspart bleiben. Denn Apple könnte seine Watch in Zukunft mit einer noninvasiven Lösung ausrüsten. Apple arbeitet angeblich seit Jahren an einer noninvasiven Lösung zur kontinuierlichen Blutzuckermessung, die noch auf die Steve-Jobs-Ära zurückgeht. Nun soll der Konzern einige Meilensteine erreicht haben, um die Glukoseüberwachung auf den Markt bringen zu ...

