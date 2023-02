Eurobattery Minerals veröffentlichte seinen Jahresendbericht 2022, der weitgehend mit den Schätzungen von AlsterResearch übereinstimmte. Ein Höhepunkt war der Erhalt des vollständigen JORC-konformen Berichts für Hautalampi - das Vorzeigeprojekt für Nickel/Kobalt/Kupfer in Finnland -, der einen Anstieg der enthaltenen Metalle um fast 40 % bestätigt. Auch die metallurgische Studie in Corcel, Spanien, bestätigte den hochgradigen Wert der Nickel-/Kobalt-/Kupferprojekte der EBM. Während die EBM also Fortschritte dabei macht, ihre Projekte der Produktion näher zu bringen, könnten die kürzlich eingeführten US-Subventionen zu Verzögerungen bei der Entwicklung des europäischen Batteriemineralien-Ökosystems führen. Mit etwas vorsichtigeren Annahmen kommen die Experten von AlsterResearch zu einem neuen Kursziel von SEK 10,20 (SEK 12,25), das immer noch großes Aufwärtspotenzial bietet. Empfehlung: spek. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Eurobattery%20Minerals%20AB





