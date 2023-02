Paris (www.anleihencheck.de) - Laut Benjamin Melman, Global Chief Investment Officer von Edmond de Rothschild Asset Management, hat die bisherige Entwicklung der Desinflation in den USA Potenzial - in Europa setzt sie zwar ein, ihre Dynamik ist jedoch unklar.In seinem aktuellen Letter from the CIO erkläre Melman, warum bei der beginnenden Desinflation die Rentenmärkte attraktiv bleiben und die Aktienmärkte ein Aufwärtspotenzial behalten würden. ...

