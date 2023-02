Nikola und E.ON haben eine Kooperationsvereinbarung mit dem Logistikdienstleister Richter Group zur Dekarbonisierung seiner Schwerlastflotte in Deutschland unterzeichnet. In einem ersten Schritt hat Logistiker hat 20 wasserstoffbetriebene vom Typ Nikola Tre bestellt. Die H2-Lkw sollen voraussichtlich im kommenden Jahr zum Kunden rollen. Richter plant, seine gesamte Flotte in den kommenden vier bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...