Die Short-Seller erlebten am Mittwoch ihr blaues Wunder bei den Aktien von Fresenius Medical Care. Der Dialysespezialist ist aus dem Gröbsten heraus, was die Bären überraschte und sie zu Eindeckungskäufen zwang.Im Vorfeld der vorläufigen Geschäftszahlen war die Fresenius Medical Care (DE0005785802) Aktien 2022 stark unter Druck geraten. Von 63 Euro im vergangenen April bis auf knapp unter 26 Euro Ende Oktober ging es für die Aktien in den Keller. Was mit der Erwartung schwacher Zahlen für das Gesamtjahr 2022 und einer noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...