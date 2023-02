Die Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5) hat im Geschäftsjahr 2022 nach vorläufigen und untestierten Zahlen bei Umsatzerlösen von 20,4 (Vj.: 17,1) Mio. € einen Konzernüberschuss nach HGB von 5,5 (5,0) Mio. € bzw. 1,17 (1,14) € je Aktie erwirtschaftet. Enthalten war darin ein positiver Einmaleffekt von rund 2 Mio. € durch den Verkauf der Objekte in Löwenberg und Sonnefeld. Die Funds From Operations (FFO), in denen dieser herausgerechnet ist, lagen bei 8,6 (7,1) Mio. €, ein Plus von 22%. Dies entspricht einem FFO von 1,83 (1,60) € je Aktie. Damit hat DEFAMA die gesteckten Ziele erneut erreicht. ...

