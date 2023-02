Die Aktien von eBay (WKN:916529) fallen heute im vorbörslichen Handel um -5% auf 45,57 US$. Dieser Sturz kommt überraschend, nachdem die Quartalszahlen die Erwartungen eigentlich übertroffen hatten. Ist dies das Signal zum Einstieg in die Aktie? eBay ist ein US-Unternehmen, das einen der größten Online-Marktplätze weltweit betreibt. Es wurde am 3. September 1995 von Pierre Omidyar in San José unter dem Namen AuctionWeb gegründet. Auch in Europa, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...