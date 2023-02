Das ist schon irgendwie verrückt: Am 13. April 2023 jährt sich der Börsengang von Datron zum zwölften Mal. In dieser Zeit hat der Anbieter von CNC-Fräsmaschinen für den Einsatz im Alubereich oder auch im Dentalsektor den Umsatz um annähernd das Doppelte auf 59,90 Mio. Euro für 2022 gesteigert und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ... The post Datron: Große Pläne vorgelegt appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...