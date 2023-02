Wien (www.fondscheck.de) - Der europäische Handelsplatzbetreiber Euronext will die in Madrid ansässige Gesellschaft Allfunds übernehmen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Kaufofferte solle sich auf 5,5 Milliarden Euro beziffern, heiße es in Medienberichten.Der in Paris ansässige Börsenbetreiber Euronext habe dem spanischen Fondsdienstleister Allfunds ein vorläufiges Übernahmeangebot unterbreitet. Dies habe das Unternehmen mitgeteilt. Zur Höhe der Kaufofferte habe die Gesellschaft keine Angaben gemacht. Die Konditionen der Offerte könnten sich noch ändern, habe der Börsenbetreiber betont. Euronext sei noch in Verhandlungen mit den größten Anteilseignern von Allfunds. ...

