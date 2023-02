Die Stadtwerke Tübingen integrieren erstmals vollelektrische Gelenkbusse in ihre Flotte. In wenigen Wochen erwarten die Stadtwerke die Lieferung von sechs E-Gelenkbussen des Herstellers MAN, die im Frühjahr in den Linienbetrieb starten sollen. Ein erstes Exemplar wird bereits getestet. Bisher besteht die TüBus-Flotte auch aus zahlreichen Hybrid-Linienbussen, obwohl der ÖPNV-Betreiber zahlreiche Elektrobusse ...

