Vor Börsenstart in den USA springt die Aktie des chinesischen Onlinehändlers Alibaba um mehr als sieben Prozent. Doch was sind die Gründe für den rasanten Anstieg und ist dies endlich der Abschied aus dem Tal der Tränen? Der überraschende Anstieg der Alibaba Aktien ist vor allem auf die heute gemeldeten Quartalszahlen des Unternehmens zurückzuführen. Diese fielen nämlich deutlich besser aus als erwartet und konnten in einigen Bereich wieder an früheres ...

