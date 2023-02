Die Euphorie ist groß: die Finanzmärkte jubeln und erwarten nach dem plötzlichen Ende der Lockdown-Maßnahmen eine große Erholung der Wirtschaft in China. Aber diese Euphorie ist - eben Euphorie. Wer ein realistischeres Bild der Lage in China bekommen will, sollte sich die Lage in den Provinzen des Landes anschauen. Die Wirtschaft Chinas hat große und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...