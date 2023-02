Der Wegfall der Hinzuverdienstgrenze für vorgezogene Altersrenten erhöht den Spielraum bei der Anlagewahl - davon profitieren Anleger mit einer Vorliebe für unternehmerische Beteiligungen.Deutschland, Land der Dichter, Denker - und langen Arbeitsleben. Während das gesetzliche Renteneintrittsalter in Deutschland bei 67 Jahren liegt, verabschieden sich europäische Nachbarn wesentlich früher: in Frankreich mit 64,5 Jahren; in Italien, Luxemburg, Slowenien und Griechenland sogar bereits mit 62 Jahren. Eine Annäherung scheint nicht in Sicht zu sein, vielmehr das Gegenteil ist der Fall: Eine sukzessive Anhebung des deutschen Renteneintrittsalters auf 70 Jahre wurde unlängst wieder in den politischen Ring geworfen.

Den vollständigen Artikel lesen ...