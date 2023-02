New York (www.anleihencheck.de) - Zwischen Juli und September wird der US-Regierung das Geld ausgehen, so die kürzlich veröffentlichte Prognose des Congressional Budget Office (CBO), so Joseph V. Amato, President and Chief Investment Officer Equities, bei Neuberger Berman.Am 19. Januar hätten die Schulden der USA die gesetzte Obergrenze in Höhe von 31,38 Billionen US-Dollar erreicht. Die Regierung habe "Sondermaßnahmen" ergriffen, etwa Einzahlungen in staatliche Pensionsfonds ausgesetzt und auch keine neuen Anleihen mehr begeben. Könnten sich Regierung und Kongress nicht auf eine höhere Schuldenobergrenze einigen, wären die so gewonnenen finanziellen Mittel jedoch im Sommer aufgebraucht. Der Zahlungsausfall wäre die Folge. Auch Anleihen würden nicht mehr bedient und der weltweite "risikolose" Zins, die Basis des internationalen Finanzsystems, würde in Folge kräftig steigen. Zwar sei eine derart extreme Entwicklung unwahrscheinlich, doch die politische Situation in den USA mache eine schnelle Einigung unwahrscheinlich. ...

