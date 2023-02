Frankfurt (www.fondscheck.de) - Ist die Party an den Börsen vorüber? Das ist die Frage am Aschermittwoch, so die Deutsche Börse AG."Sollte der DAX aus dem seit Monatsbeginn existenten gut 400 Punkte breiten Korridor nach unten herausfallen, dann könnten auch an der Börse die 'tollen Tage' vorbei sein", bemerke Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Der DAX stehe am Mittwochmittag bei 15.278 Punkten. An den US-Börsen habe es am Dienstag nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende kräftige Verluste gegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...