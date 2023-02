Ab Mai testet die Deutsche Bahn gemeinsam mit Partnern in Darmstadt ein selbstfahrendes Elektroshuttle im Nahverkehr. In den Monaten danach sollen 14 weitere in Betrieb gehen - acht im Kreis Offenbach und sechs in Darmstadt. Es handelt sich um ein Projekt der Deutschen Bahn in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und die lokalen Partner HEAG mobilo sowie die Kreisverkehrsgesellschaft ...

