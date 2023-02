Es kursieren neue Gerüchte, dass Warren Buffett diese Aktie erneut nachgekauft hat, obwohl er bereits einen signifikanten Anteil in ihr Besitzt. Doch was hat das Orakel von Omaha mit dieser Transaktion vor? Occidental Petroleum hat in letzter Zeit einen bemerkenswerten Anstieg erlebt, was vor allem an dem Deal mit dem Investor Warren Buffett liegt. Berkshire Hathaway hat nämlich im vergangenen Jahr eine Investition in Occidental in Höhe von 10 Milliarden ...

