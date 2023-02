Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, unser gesamtes Leben in einer heute noch nicht vorstellbaren Art und Weise zu verändern. Mit dem ODDO BHF Artificial Intelligence eröffnen sich Anlegern in zweierlei Hinsicht völlig neue Perspektiven.Die technologische Entwicklung schreitet immer weiter voran und viele Dinge, welche heute bereits selbstverständlich sind, waren vor noch nicht allzu langer Zeit überhaupt nicht vorstellbar. Gute Beispiele dafür sind das Handy und das Internet, welche das gesamte Arbeits- und Privatleben verändert haben. Nun schickt sich eine neue technologische Revolution an, unser aller Leben zu verändern, möglicherweise auch auf eine uns heute noch unvorstellbare Art und Weise. Die Rede ist von künstlicher Intelligenz (KI), für welche oft auch die englische Bezeichnung Artificial Intelligence (AI) verwendet wird. Dabei bedeutet KI die Fähigkeit von Maschinen, Aufgaben auszuführen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern.

