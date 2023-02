Paris (www.fondscheck.de) - Der Platin- und Palladium-Markt ist in Bewegung, sagt Benjamin Louvet, Manager des OFI Invest Energy Strategic Metals Fund (ISIN FR0014008NN3/ WKN A3DP0D) und OFI Invest Precious Metals Fund (ISIN FR0011170182/ WKN A1J4GP) bei OFI Invest Asset Management.Einige Autohersteller hätten sich entschieden, bei der Herstellung der Katalysatoren Palladium durch Platin zu ersetzen. Der Grund: Der Preis für Platin sei viel niedriger als für Palladium. Bisher seien jedoch noch keine genauen Informationen über die Menge verfügbar. Aus Sicht der Experten dürfte sich diese Umstellung jedoch in Grenzen halten, weil damit ein hohes Risiko für Autohersteller einhergehe. Denn Platin sei ein Metall, das aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften für erneuerbare Energien und Elektromobilität sehr wichtig sei. Deshalb werde die Nachfrage dafür in den nächsten Jahren stark anziehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...