Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) beaconsmind AG baut Geschäftsaktivitäten im Hotspot-Bereich durch Übernahme des DSL-Lösungsanbieters Netopsie weiter aus Der Gesamtkaufpreis von 500.000 Euro setzt sich aus einer sofortigen Barzahlung von 200.000 Euro unmittelbar nach Abschluss der Transaktion und 300.000 Euro, die über einen Zeitraum von 5 Jahren gezahlt werden, zusammen Die Transaktion wird vollständig durch die aktuelle Liquidität bei FREDERIX finanziert

Wertsteigernde Transaktion: Netopsies laufende Umsätze von 650.000 Euro und etwa 100.000 Euro EBITDA werden unter FREDERIX konsolidiert

Hohe Synergieeffekte und Cross-Selling-Potenziale erwartet Zürich, Schweiz - 23. Februar 2023 - Die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 - Ticker: 81D) übernimmt über ihre Tochtergesellschaft FREDERIX Hotspot 100 % der Anteile am Ingenieurbüro Netopsie. Mit der Übernahme von Netopsie baut beaconsmind seine Geschäftsaktivitäten im benachbarten Hotspot-Segment strategiegemäß weiter aus. Netopsie ist ein Entwickler und Anbieter von In-house DSL-, TV-, LAN- und WLAN-Lösungen. Die Produkte des Unternehmens unterstützen Kunden bei der Vernetzung, Digitalisierung und dem Aufbau von leistungsstarker Infrastruktur. Die Lösungen kommen unter anderem in der Hotellerie, dem Gesundheits- und Bildungswesen, Einzelhandel, Städten und Gemeinden und Sportstätten zum Einsatz. Der Gesamtpreis für die Übernahme von Netopsie beläuft sich auf 500.000 Euro. Davon werden 200.000 Euro unmittelbar nach Vertragsabschluss und weitere 300.000 Euro über die Zeitspanne von fünf Jahren gezahlt. Nach der Übernahme hat FREDERIX vollen Zugang zur breiten Kundenbasis von Netopsie, darunter Kunden wie TUI, einschließlich TUI Blue und Robinson Club, sowie zu den Cashflows von Netopsie. Netopsie ist finanziell solide aufgestellt, schuldenfrei und erwirtschaftet einen positiven Cashflow. Die Gesellschaft hat im Jahr 2022 einen laufenden Umsatz von 650.000 Euro und ein EBITDA von 100.000 Euro. beaconsmind wird die Unternehmenszahlen von Netopsie nach dem Erwerb künftig voll konsolidieren und erwartet hohe Synergieeffekte und Cross-Selling-Potenziale mit signifikantem Wachstumspotenzial. Erläuterungsteil Netopsie DSL und Netopsie Koaxial sind Lösungen, um schnell und einfach ein Netzwerk aufzubauen und Internet in jedem Zimmer, z.B. in einem Krankenhaus oder Altenpflegeheim, bereitzustellen, ohne neue Kabel verlegen zu müssen. Zudem unterstützt das Unternehmen bei der Planung und Realisierung von komplexen Infrastrukturlösungen zur Anbindung moderner IOT-Lösungen. Durch diese transformative Übernahme wird beaconsmind seine Wertschöpfungskette signifikant erweitern und seine Kunden- und Umsatzbasis massiv diversifizieren. In Zukunft werden Kunden Zugang sowohl zu Technologie und Lösungen für das benachbarte Bluetooth-Low-Energy und Hotspot-WiFi haben als auch Datenmanagement und Feedback anbieten können. Das Angebot wird durch eKomis SaaS-Bewertungsplattform, die End-to-End-Lösungen für B2B-Kunden bietet, erweitert. Stefan Gerecke, der derzeitige CEO von Netopsie, wird eine wichtige Rolle bei FREDERIX mit langfristigem Engagement spielen, um die neue Lösungs-Vertikale für FREDERIX aufzubauen. Jonathan Sauppe, CEO der beaconsmind-Tochtergesellschaft FREDERIX: "Die Übernahme von Netopsie ist ein wichtiges Ereignis für unser Unternehmen. Ich freue mich sehr, Stefan Gerecke im FREDERIX-Team begrüßen zu dürfen. Diese Übernahme wird es uns ermöglichen, unser Produktangebot im benachbarten Hotspot-Bereich zu erweitern und unseren Kunden eine noch umfassendere Wertschöpfungskette anzubieten. Darüber hinaus erweitern wir unser vorhandenes Kunden-Netzwerk durch die Kundenbasis von Netopsie erheblich und können unsere Lösungen so einem noch breiteren Kundenstamm anbieten." Michael Ambros, stellvertretender Vorsitzender von beaconsmind, Gründer und CEO von eKomi: "eKomi hat nach kohärenten B2B-Lösungen gesucht, um seine derzeitige Bewertungs- und E-Mail-Signatur-Plattform um weitere Point-of-Sales-Angebote zu erweitern. Als Aktionär und Vorstandsmitglied von beaconsmind und FREDERIX ist es wirklich aufregend zu sehen, wie die Hotspot-Vertikale durch die Übernahme von Netopsie weiter ausgebaut wird. Wir planen, weitere akkretive Übernahme-Möglichkeiten zu verfolgen und beabsichtigen auch, tiefer in die Wertschöpfungskette einzudringen, wobei weitere Pläne zu gegebener Zeit enthüllt werden sollen." Über beaconsmind Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Software Suite, eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren an der Frankfurter Börse mit XETRA-Handel und der Euronext in Paris. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com Über FREDERIX FREDERIX ist ein in Hannover ansässiger Anbieter von Wifi-Lösungen für Unternehmen (FREDERIX Hotspot) und Entwickler von intelligenten, cloudbasierten WLAN-Hotspot-Technologien (FREDERIX Cloud Wifi) mit Lidl als Großkunden. Das Unternehmen bietet Produkte an, die den Kunden bei der Vernetzung, Steuerung und Überwachung von WLAN-Netzwerken helfen und ihnen so neue Erkenntnisse, neue Kontaktpunkte mit ihren Kunden und einen echten Mehrwert für beide Seiten ermöglichen. Über Netopsie Netopsie ist ein Anbieter von In-house Digital Subscriber Line (DSL)-Lösungen und Entwickler umfassender Lösungen für verschiedene Branchen. Das Unternehmen bietet Produkte an, die Kunden bei der Verwaltung, Kontrolle und Überwachung von DSL-Netzwerken unterstützen. Netopsie DSL bietet eine optimierte und effiziente Lösung für den Aufbau von Netzwerken und die Bereitstellung von Internetzugang und zusätzlichen Services an jedem Ort, ohne zusätzliche Verkabelung zu benötigen. Diese Technologie kann in Hotels, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Sporteinrichtungen und anderen Arten von Einrichtungen implementiert werden. Über eKomi Die eKomi Holdings mit ihren Konzernunternehmen, Tochtergesellschaften und Partnern ist Europas erster und größter unabhängiger Anbieter von transaktionsbasierten Bewertungen mit Spezialisierung auf intelligente Feedbacksysteme im Social Commerce und Kundenbewertung für Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Neben dem Hauptsitz in Berlin unterhält eKomi Niederlassungen in Amsterdam, Auckland, Berlin, Brisbane, Kapstadt, Dubai, Hannover, Kiew, Lahore, Lissabon, London, Los Angeles und Madrid und kooperiert mit einem umfangreichen Netzwerk von Partnern rund um den Globus. Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)

Max Weiland, Gründer & CEO

maxweiland@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 73-73 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-54

