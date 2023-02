ELMOS SEMICONDUCTOR

Der Halbleiterhersteller aus Dortmund absolvierte ein Rekordjahr mit 447,2 Mio. € Umsatz (+ 38,9 %) nach vorläufiger Ermittlung. Die EBIT-Marge wurde von 18,6 auf 24,6 % ausgebaut. Für 2023 erwartet das Management mehr als 560 Mio. € Umsatz und hält ca. 25 % EBIT-Marge (Prognosespanne 23 bis 27 %) für machbar. Aufgrund des Ausbaus von Testkapazitäten in Asien bleiben Investitionen und Entwicklungsaufwand hoch. Der bereinigte freie Cashflow erreicht eine Spanne von 10 Mio. € nach oben und unten, ausgehend vom Vorjahreswert von 14,9 Mio. €. Endgültige Zahlen und ein Dividendenvorschlag folgen am 16. März. Die anfängliche Reaktion betrug + 10,4 % auf 75,60 €. Seit Juli hat sich die Aktie mehr als verdoppelt. Damit ist für Warburg Research das Potenzial noch nicht ausgereizt, man erhöhte das Kursziel von 73 auf 90 €. Unser Fazit: Kurse oberhalb von 80 € sind zwar realisierbar, Einstieg aber erst nach Kursberuhigung.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 08! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 08 u.a.:++ Showtime global++ Die Ampel spielt den neuen Vorreiter++ Die Bedeutung aller Autotitel hat noch deutlicher zugenommen++ ALLIANZ - stabile Entwicklung der Erträge, aber null Fantasie++ Die DT. TELEKOM beeindruckt++ KI-Comeback aus Germany++ 80 % erneuerbare Energie bis 2030 - Jetzt wird investiertIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info