Berlin (ots/PRNewswire) -Die Eigentümergesellschaft der Campingmarke Eurocamp (https://www.eurocamp.co.uk/), die European Camping Group (ECG), ist nach der 1 Milliarde Euro Übernahme der Vacanceselect Group zu Europas führendem Anbieter von Outdoor-Unterkünften auf Campingplätzen geworden.Damit wird das bestehende Angebot an Campingplätzen mehr als verdreifacht und bietet Urlaubern eine konkurrenzlose Auswahl von 500 Reisezielen in Frankreich, Italien, Spanien, Kroatien und den Niederlanden.Nach der nun erfolgten Genehmigung durch die französischen Wettbewerbsbehörden erzielt die neue Gruppe in diesem Jahr einen Umsatz von ca. 700 Millionen Euro.Die renommierten ECG-Reisemarken Eurocamp, Homair und Roan werden durch die Marken Canvas Holidays und Vacanceselect ergänzt und sind bei Familien für ihre hochwertigen Mobilheime in 4 - 5-Sterne-Ferienparks bekannt.Gleichzeitig erstreckt sich das Portfolio des Konzerns nun auf 100 hochwertige eigene Ferienparks, wobei die Marke Tohapi mit der Marke Marvilla Parks fusioniert..Von La Grande Métairie in Carnac bis hin zu Mayotte Vacances in Biscarrosse bietet die ECG ihren Kunden eine beeindruckende Auswahl an Fünf-Sterne-Ferienanlagen in Frankreich und dem übrigen Europa.ECG-Präsident Alain Calmé merkt dazu an: "Ich freue mich, dass durch die Integration der Vacanceselect Group die European Camping Group der jetzt führende Anbieter von Outdoor-Unterkünften in Europa ist. Durch die Zusammenführung leidenschaftlicher Profis aus beiden Unternehmen können wir sicherstellen, dass unser breites Angebot an Parks und Unterkünften an den unterschiedlichsten Orten, vom Strand bis zu den Bergen, weiterhin Familien aus ganz Europa verzaubert, unterhält und begeistert. Vor allem können wir uns gemeinsam austauschen, um die Qualität, Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit unseres Angebots zu verbessern."Eurocamp-Geschäftsführer Darren Marsh fügt hinzu: "Diese Akquisition bietet Eurocamp-Kunden eine wirklich konkurrenzlose Auswahl an Ferienparks in den beliebtesten Reisezielen Europas. Wir freuen uns, unseren Gästen dieses neue Urlaubspark-Portfolio in den kommenden Monaten vorzustellen".Die Akquisition ermöglicht es Eurocamp, aufgrund der steigenden Nachfrage nach höherwertigen Urlaubsreisen weiter zu wachsen, indem mehr Ferienanlagen mit hochwertigen Mobilheimen, Wasserparks sowie Aktivitäten und Unterhaltung für alle Altersgruppen angeboten werden.Zudem hat das Unternehmen in die Verbesserung seines Produktes investiert und neue Premium Merkmale eingeführt, darunter integrierte Sitzbereiche im Lounge-Stil auf den Terrassen der Mobilheime, Memory-Schaum-Matratzen und Nespresso-Kaffeemaschinen.Zuvor hatte Eurocamp im Januar nach dem ersten vollen Geschäftsjahr nach der COVID-Pandemie Rekord Geschäftsergebnisse bekanntgegeben.Informationen zu EurocampEurocamp ist eines der führenden Unternehmen für Outdoor-Urlaub in Großbritannien.Das Unternehmen bietet seit 50 Jahren hochwertige Urlaube in geräumigen Unterkünften auf fantastischen Ferien- und Campingparks an. Die Anlagen liegen in einigen der atemberaubendsten Orte Europas, darunter Frankreich, Italien, Spanien, Österreich, Kroatien, Schweiz, Niederlande, Luxemburg und Deutschland. Die Experten des Unternehmens stehen Gästen bei jedem Schritt ihres Urlaubs mit Rat und Tat zur Seite.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/akquisition-in-hohe-von-1-milliarde-euro-verwandelt-die-muttergesellschaft-von-eurocamp-in-einen-outdoor-urlaubsriesen-301754563.htmlPressekontakt:0161 839 1986Original-Content von: Eurocamp, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168748/5448704