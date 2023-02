Zum inzwischen 21. Mal hat die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur die Überschussbeteiligungen und Garantien deutscher Lebensversicherer unter die Lupe genommen. Beleuchtet wurde, wie Altersvorsorgeverträge aus den Bereichen Klassik, Neue Klassik und Indexpolicen aktuell verzinst werden und welche Renditen Kunden erwarten können. Erstmals wurden in der diesjährigen Analyse auch Fondspolicen mit Garantie untersucht. 43 Unternehmen haben in diesem Jahr an der Marktstudie teilgenommen, die zusammen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...