Der US-Kryptobörsenbetreiber Coinbase hat am Dienstagabend erwartungsgemäß schwache Zahlen vorgelegt - aber immer noch besser abgeschnitten, als von der Wall Street befürchtet. Trotz heftiger Schwankungen hat die Aktie darauf unter dem Strich nur mit einem moderaten Minus reagiert, welches Cathie Wood von ARK Invest direkt zum Nachkauf genutzt hat.Wie aus einer E-Mail an die Investoren hervorgeht, hat ARK Invest am Mittwoch weitere 13,2 Millionen Dollar in Coinbase-Aktien investiert. Der Großteil ...

