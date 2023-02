Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Der Vorsitzende der MultiBank Group nahm die höchste Auszeichnung entgegen und die MultiBank Group wurde auch als führendes Institut für Finanzderivate ausgezeichnetDie prestigeträchtige Verleihung der Le Fonti Awards fand am Donnerstagabend, dem 16. Februar, im The Palace Downtown Dubai statt, wo prominente Wirtschaftsführer aus aller Welt zu Gast waren.Mit den jährlich stattfindenden Awards werden die besten Leistungen der Unternehmen gewürdigt, die in der gesamten Branche als echtes Qualitätsmerkmal gelten. Bei der Zeremonie wurde die MultiBank Group (https://multibankfx.com/en/mexglobal) als "führendes Institut für Finanzderivate" ausgezeichnet, und der Vorsitzende Herr Naser Taher wurde als "Vorsitzender des Jahres" anerkannt.Der Vorsitzende Naser Taher sagte zu diesem Doppelsieg: "Es ist ein Beweis für die Hingabe und das Engagement unseres Teams" und würdigt die Bemühungen der gesamten MultiBank Group (https://multibankfx.com/en/mexglobal). In seiner Rede erklärte Herr Taher: "DieMultiBank Group (https://multibankfx.com/en/mexglobal) hat sich zu einem der größten, wenn nicht sogar zum größten Institut für Finanzderivate mit einem täglichen Umsatz von 12,1 Mrd. USD, über 1 Mio. Kunden und über 30.000 institutionellen Kunden entwickelt. Darüber hinaus haben wir seit 2005 eine makellose Bilanz bei allen unseren 11 Aufsichtsbehörden vorzuweisen."Le Fonti konzentriert sich darauf, die Einzigartigkeit von Unternehmen hervorzuheben. Die Veranstaltung bot Branchenführern die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, zu lernen und sich weiterzuentwickeln, und förderte eine Geschäftsgemeinschaft von über zehn Millionen Menschen weltweit. Nach dem Gipfeltreffen und der Preisverleihung folgte ein unterhaltsames Galadinner, das einen gelungenen Abend abschloss.Informationen zur MultiBank Group:Die MultiBank Group wurde 2005 in Kalifornien, USA, gegründet. Das Unternehmen verzeichnet heute ein phänomenales tägliches Handelsvolumen von mehr als 12,1 Mrd. USD pro Tag und bietet Dienstleistungen für einen umfangreichen Kundenstamm von mehr als 1.000.000 Kunden aus über 100 Ländern auf 5 Kontinenten weltweit. Seit der Gründung hat sich die MultiBank Group zu einem der weltweit größten Anbieter von Online-Finanzderivaten entwickelt, der Brokerage-Dienstleistungen und Vermögensverwaltung anbietet. Die Gruppe bietet ihren geschätzten Kunden preisgekrönte Handelsplattformen mit einer Hebelwirkung von bis zu 500:1 für Produkte wie Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und digitale Vermögenswerte. Weitere Informationen über MultiBank Group finden Sie auf https://multibankfx.com/.Video: https://www.youtube.com/watch?v=CkMgtGscWB0Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2007966/Naser_Taher_at_Le_Fonti.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1951277/MBG_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/naser-taher-wurde-in-dubai-zum-vorsitzenden-des-jahres-ernannt-301754673.htmlPressekontakt:Dareen Issa,+971504128656,Dareen.issa@multibankfx.comOriginal-Content von: MultiBank Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164903/5448774